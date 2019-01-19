ملخص مباراة آرسنال وتشيلسي 2-0 الدوري الإنجليزي

كوسييلني يحتفل بهدفه

حسم آرسنال موقعة ديربي لندن أمام ضيفه تشيلسي لصالحه وخرج منتصراً بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات في قمة مواجهات المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد المركز الخامس.

جاء الهدفان عن طريق أليكساندر لاكازيت في الدقيقة 14، ولوران كوسييلني في الدقيقة 39.

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ورفع آرسنال رصيده بالتالي إلى 44 نقطة استعاد على أثرها المركز الخامس من مانشستر يونايتد بفارق الأهداف، في حين توقف رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع.