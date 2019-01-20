مبابي يلمح لإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلاً

كيليان مبابي

فتح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، باب التكهنات حيال إمكانية انتقاله لريال مدريد في المستقبل.

وتألق الدولي الفرنسي أمس السبت في المباراة التي اكتسح فريقه فيها ضيفه غانغون بتسعة أهداف دون رد ضمن الدوري المحلي حيث سجل ثلاثة أهداف بمفرده.

وقال مبابي لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا مرتاح في باريس سان جيرمان، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف ما قد يحدث في المستقبل.

أهداف مباراة فيتنام والأردن 1-1 (4-2) كأس آسيا 2019

ملخص مباراة آرسنال وتشيلسي 2-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وغانغون 9-0 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس 4-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 2-1 الدوري الإنجليزي

"أنا سعيد بالحياة هنا وارتبط بعقد يمتد حتى 2021، هذا ليس الوقت للتفكير في أي شيء آخر".



وكان مبابي انضم لباريس سان جيرمان الصيف قبل الماضي من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

ويتصدر بي إس جي الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل، ويملك لقاءين مؤجلين.