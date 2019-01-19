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أهداف مباراة باريس سان جيرمان وغانغون 9-0 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وغانغون 9-0 الدوري الفرنسي
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نشر 19 كانون الثاني/يناير 2019 - 22:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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كيليان مبابي
كيليان مبابي

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه غانغون بنتيجة 9-0 على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الفرنسي مواصلاً التحليق في الصدارة وبفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه.

وشهدت المباراة تسجيل هدافي كيليان مبابي وإيدينسون كافاني ثلاثة أهداف لكلٍ منهما (هاتريك)، إذ أحرز الأول أهدافه في الدقائق 37 و45 و80، وجاءت أهداف الثاني في الدقائق 59 و66 و75، فيما سجل نيمار دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 11 و68، واختتم توماس مونيير الأهداف في الدقيقة 83.

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وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة مبتعداً عن ليل صاحب المركز الثاني بفارق 13 نقطة مع خوضه 19 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان، في حين بقي رصيد غانغون ثابتاً عند 14 نقطة في المركز العشرين متذيلاً ترتيب الفرق.

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