أهداف مباراة العين والترجي 3-0 كأس العالم للأندية 2018

العين يضرب موعداً مع ريفر بلايت في نصف النهائي

سحق العين بطل الإمارات الترجي التونسي بطل إفريقيا، السبت، بثلاثية في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 ديسمبر في مواجهة عربية هي الرابعة من نوعها في البطولة.



وسجل للعين مع بداية الشوط الأول محمد أحمد في الدقيقة الثانية، ليضاعف النتيجة المصري حسين الشحات، وأتم الثلاثية للزعيم بدر محمد الأحبابي في الدقيقة 60.



وبذلك تأهل العين إلى نصف نهائي البطولة ليلاقي، الثلاثاء، بطل كأس الليبارتادورس ريفر بلايت الأرجنتيني.



وفي المباراة الأولى ضمن ربع النهائي، السبت أيضا، قلب فريق كاشيما انتلرز الياباني تأخره بهدف نظيف أمام نظيره ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي إلى فوز (3-2) خلال المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة بالإمارات.



وأنهى غوادالاخارا الشوط الأول متقدما بهدف سجله أنخيل زالديفا في الدقيقة الثالثة، وفي الشوط الثاني تمكن فريق كاشيما من تسجيل هدف التعادل عن طريق ريوتا ناجاكي في الدقيقة 49، ثم أضاف سيرجيو أنطونيو سولير الهدف الثاني لكاشيما في الدقيقة 70 من ركلة جزاء قبل أن يختتم هيروكي آبي أهداف كاشيما في الدقيقة 84 ثم سجل ليو سيلفا، لاعب كاشيما، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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وبهذا الفوز تأهل فريق كاشيما إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه فريق ريال مدريد، الأربعاء.



يذكر أن هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين الأندية اليابانية مع أبطال كونكاكاف على مدار تاريخ هذه البطولة، ونجحت الفرق اليابانية في فرض تفوقها في المباراتين الماضيتين عندما فاز جامبا أوساكا على باتوشكا المكسيكي (1-صفر) في 2008، وفي 2011 فاز كاشيوا ريسول على مونتيري المكسيك بركلات الترجيح.



والمشاركة هي الثانية لفريق كاشيما انتلرز في البطولة، حيث كانت أول مشاركاته في 2016، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فريق غوادالاخارا.