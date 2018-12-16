ملخص مباراة توتنهام وبيرنلي 1-0 الدوري الإنجليزي

إيريكسن ينقذ توتنهام

فاز توتنهام على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في اللحظات الأخيرة عن طريق النجم كريستيان إيريكسن (90+1).

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بهذا الانتصار، رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.