صلاح يفوز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018

فاز المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

وتفوق صلاح على المغربي مهدي بنعطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة أيضاً العام الماضي في موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب مصر.

ويحتل صلاح حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف، بالتساوي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

كما قاد صلاح ليفربول للتأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي في مباراة حاسمة، وهو الهدف رقم 13 للاعب المصري خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

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ويعد صلاح ثالث لاعب مصري وفق "بي بي سي" يفوز بالجائزة لينضم إلى قائمة أساطير اللاعبين الأفارقة أمثال جورج وياه، وعبيدي بيليه، وجاي جاي أوكوتشا، وديديه دروغبا.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018. ورغم غيابه عن المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم، فإنه شارك أمام روسيا والسعودية وسجل هدفين في المونديال.

وتوج صلاح خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم، بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.

كما احتل صلاح المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018، وفقاً لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وهو أعلى ترتيب للاعب إفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ الكاميروني سامويل إيتو، الذي حل خامساً عام 2009.