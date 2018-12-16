أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 3-1 الدوري الإنجليزي

سيتي يستعيد الصدارة مؤقتاً

جيسوس يسجل هدفين ويصنع الثالث ليعيد الأزرق السماوي إلى سكة الانتصارات، وليرفع بذلك رصيده إلى 44 نقطة ويستعيد صدارة جدول المسابقة.



استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة بطولة إنكلترا مؤقتا بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلعب الأحد مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد فوزه على ضيفه إيفرتون (3-1) في افتتاح المرحلة السابعة عشرة على ملعب الاتحاد السبت.



لندن - انفرد المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بتسجيل ثنائية وساهم في صنع هدف ثالث ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ثمين على إيفرتون السبت، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام تشيلسي في المرحلة الماضية، والتي كانت الأولى له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويستعيد بذلك صدارة جدول المسابقة، مؤقتا، إلى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



ويستطيع ليفربول، صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



ومني إيفرتون بالهزيمة الثانية له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع.



وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله غابرييل جيسوس في الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني، أضاف جيسوس الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 50 ثم سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 65، قبل أن يحسم البديل رحيم ستيرلينغ المباراة تماما بالهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.



ليفربول يستطيع استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة



والفوز هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي على إيفرتون بنفس النتيجة، حيث كان قد تغلب على إيفرتون (1-3) في مباراتهما بالدور الثاني من المسابقة في الموسم الماضي.



وقدم الفريقان أداء سريعا في بداية المباراة وشهدت الدقائق الأولى بعض الندية بينهما مع محاولات متبادلة من هجوم الفريقين لم تسفر عن شيء، ورغم الندية التي أظهرها إيفرتون في بعض الفترات، فإن مانشستر سيتي كان الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل انتشارا في الملعب.



وكانت الفرصة الخطيرة الأولى في اللقاء من نصيب إيفرتون إثر هجمة منظمة في الدقيقة 15 وتمريرة عرضية لعبها لوكاس ديني من الناحية اليسرى وصلت إلى البرازيلي ريتشاردليسون دي أندرادي الخالي من الرقابة والمندفع داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير افتقدت للدقة لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى. ونال لوكاس ديني إنذارا في الدقيقة 19 بسبب تدخل قوي مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي.



وفشل مانشستر سيتي في استغلال الضربة الحرة التي احتسبت له بجوار منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت إلى فابيان ديلف الذي سددها من خارج منطقة الجزاء إلاّ أن الكرة علت المرمى بقليل.

ريفالدو: إيسكو لاعب عظيم وأتمنى رؤيته في برشلونة

صلاح يفوز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018

سبورت: مهزلة وصافرات في ملعب بيرنابيو

مارسيلو: إيسكو رفض شارة القيادة

ديمبيلي يعتذر من لاعبي برشلونة



وشهدت الدقيقة 21 هجمة خطيرة لمانشستر سيتي، لكن دفاع إيفرتون أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام غابرييل جيسوس، وأسفر ضغط مانشستر سيتي عن هدف التقدم في الدقيقة 22 بتوقيع البرازيلي جيسوس. وجاء الهدف إثر هجمة سريعة منظمة مرر منها الألماني ليروا ساني الكرة بإتقان إلى جيسوس المندفع داخل منطقة الجزاء، ليسيطر النجم البرازيلي على الكرة ويطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة على يمين حارس المرمى جوردان بيكفورد الذي عجز عن صدها لتكون هدف التقدم.



وفشلت انتفاضة إيفرتون في تغيير النتيجة خلال الدقائق التالية قبل أن يعود مانشستر سيتي للضغط على دفاع الضيوف، حيث شكلت هجمات الفريق خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون، لكن الحظ عاند أصحاب الأرض في أكثر من فرصة.



وضغط مانشستر سيتي على دفاع إيفرتون في الدقيقة 40 وخطف لاعبوه الكرة لبدء هجمة خطيرة أنهاها رياض محرز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس بيكفورد تصدى للكرة برد فعل رائع لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.



واستأنف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في بداية الشوط الثاني ولم يتأخر الفريق في ترجمة هذه البداية الجيدة في الشوط الثاني، حيث سجل جيسوس الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 50.



الجولة شهدت فوز توتنهام على بيرنلي وفوز كريستال بالاس على ليستر سيتي ونيوكاسل على هيديرسفيلد وواتفورد على كارديف سيتي وولفرهامبتون على بورنموث



وجاء الهدف إثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها ليروا ساني من الناحية اليسرى وقابلها جيسوس بضربة رأسية رائعة لتسكن الكرة الشباك من فوق الحارس بيكفورد.



وتوالت محاولات مانشستر سيتي الهجومية في الدقائق التالية، ولكن دون أن ينجح الفريق في تعزيز تقدمه، ودفع الفريق الثمن غاليا لعدم فاعلية هجومه في العديد من الهجمات، حيث اهتزت شباكه بهدف في الدقيقة 65.



وجاء الهدف من أول فرصة لإيفرتون في هذا الشوط، حيث ضغط هجوم إيفرتون على مدافعي مانشستر سيتي ولعب لوكاس ديني الكرة عالية من الناحية اليسرى وانقض عليها دومينيك كالفيرت ليوين بضربة رأس قوية لتسكن الكرة الشباك على يسار الحارس.



وأجرى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تغييرا تنشيطيا بنزول رحيم ستيرلينغ بدلا من ليروا ساني، وكافأ ستيرلينغ مدربه على ثقته به حيث سجل هدف الفريق الثالث في الدقيقة 69 ليضاعف من صعوبة الموقف على إيفرتون ويضعف آماله في التعادل.



وتلاعب جيسوس بدفاع إيفرتون في الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة لزميله فيرناندينيو الذي لعبها عرضية من داخل منطقة الجزاء، لينقض عليها ستيرلينغ بضربة رأس أسكن بها الكرة شباك الضيوف.



وحاول إيفرتون الرد على هذا الهدف سريعا وأنهى ريتشاردليسون هجمة سريعة للفريق بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت العارضة.



وعاند الحظ إيفرتون في الدقيقة 73 إثر هجمة منظمة سريعة أنهاها البديل ثيو والكوت بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء علت العارضة، ودفع غوارديولا بلاعبه البلجيكي الدولي كيفن دي بروين في الدقيقة 75 بدلا من رياض محرز.



وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة عدة محاولات هجومية للفريقين، لكنها لم تسفر عن شيء في ظل الارتباك الذي سيطر على اللاعبين في إنهاء الهجمات لينهي مانشستر سيتي المباراة بفوز ثمين.