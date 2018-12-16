أهداف مباراة كاشيما وغوادالاخارا 3-2 كأس العالم للأندية 2018

لاعبو كاشيما يحتفلون خلال المباراة

ضرب كاشيما إنتلرز الياباني موعداً جديداً، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في نسختها الخامسة عشرة، بتغلبه على شيفاز جوادالاخارا المكسيكي 3-2، مساء أمس، باستاد هزاع بن زايد بالعين، وهي المواجهة الثانية بين كاشيما والريال، بعد الماضية في نهائي نسخة 2016، وكانت المشاركة الأولى للفريق الياباني في البطولة.

ونجح كاشيما في مواصلة فرض تفوق الأندية اليابانية على أبطال قارة الكونكاكاف، وتحديداً الفرق المكسيكية، في جميع اللقاءات التي جمعت بين أندية البلدين خلال مشاركتها عبر تاريخ كأس العالم، حيث حقق الفوز الثالث على التوالي للكرة اليابانية من إجمالي 3 لقاءات جمعتها مع نظيرتها المكسيكية، الأول بين جامبا أوساكا وباتشوكا في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2008، وانتهت لمصلحة الفريق الياباني بهدف، والثانية عام 2011 بين كاشيوا ريسول ومونتيري في ربع النهائي، وانتهت لمصلحة كاشيوا بركلات الترجيح.

ورغم أن جوادالاخارا نجح في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، بعدما باغت كاشيما بهدف مبكر، يعد من أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم، وأحرزه إنخل زالديفار في الدقيقة الثانية و27 ثانية.

وتسبب الهدف في شبه «الصدمة» للفريق الياباني الذي ظل أسيراً لها طوال الشوط الأول، وبدا الفريق ولاعبوه تائهين في أرجاء الملعب، ولم يقدموا ما يشفع لهم كونهم أبطال دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة.

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وعلى العكس من ذلك كاد جوادالاخارا يؤكد تفوقه ويضاعف النتيجة، وأتيحت للاعبيه فرصتان محققتان، الأولى لصاحب الهدف الأول إنخل زالديفار، إلا أن تسديدته من داخل من داخل المنطقة تصدى لها سونتاي حارس كاشيما، في حين تكفلت عارضة اليابان برد تسديدة أوربلين بيندا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

انقلب الحال تماماً في الشوط الثاني، ووضح تأثير تعليمات المدرب جو أويوا على لاعبي كاشيما، واستعادوا روحهم القتالية المفقودة، ونجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات الشوط مبكراً، ونجح كاشيما في إدراك التعادل عن طريق ناجاكي ريوتا الذي استغل هدية زميله دوي شوما المنطلق داخل المنطقة من جهة اليسار، وهيأ الكرة إلى ناجاكي المندفع وأودعها المرمى بسهولة.

وواصل بطل آسيا سيطرته على اللقاء، في محاولة لاستغلال تفوقه وتراجع الفريق المكسيكي ونجح البرازيلي سيرجينيو في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 68 نتيجة عرقلته من مايكل بيريز مدافع جوادلاخارا، لم يتردد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا في احتسابها، تصدى لها سيرجينيو، وأودعها بثقة على يمين الحارس راؤول جادينيو الذي اتجه إلى الجهة المعاكسة.

وواصل كاشيما تفوقه على منطقة ووسط الملعب، ونجح البديل أبي هيروكي في إحراز الهدف الثالث لفريقه بتسديدة قوية سكنت شباك جادينيو في الدقيقة 84، ونجح آلان بوليدو في تقليص الفارق، بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، رغم أنه أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس كاشيما، إلا أن الكرة ارتدت إليه مجدداً وأودعها الشباك.