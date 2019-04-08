أهداف مباراة النصر والزوراء 4-1 دوري أبطال آسيا

النصر يسحق الزوراء

حقق النصر السعودي، أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتخطى ضيفه الزوراء العراقي، بأربعة أهداف لهدف.



واستضاف النصر نظيره الزوراء، على ملعب الملك فهد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، للبطولة الآسيوية.



افتتح احمد فاضل، التهديف في الدقيقة 12 عندما أعلن عن الهدف الأول للزوراء، بعد استلامه عرضية داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ مدافع النصر ووضعها في المرمى ببراعة.



وسريعاً وفي الدقيقة 24، تمكن عبد الله آل السالم من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، من علامة الجزاء بعدما وضعها قوية في يمين المرمى.

أهداف مباراة استقلال طهران والهلال 2-1 دوري أبطال آسيا

أهداف مباراة الوصل وذوب آهن آصفهان 1-3 دوري أبطال آسيا

أهداف مباراة الدحيل والعين 2-2 دوري أبطال آسيا

تقارير تربط أومتيتي بآرسنال

شبيه لكريستيانو رونالدو في العراق

وبعد خمس دقائق من هدف التعادل للنصر، تمكن يحيي الشهري من تسجيل الهدف الثاني، بطريقة ولا أروع من ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الفريق العراقي.



وفي الدقيقة 60 من المباراة، استطاع عمر هوساوي تسجيل الهدف الثالث للعالمي، بكرة رأسية جاءت بعد ركلة ركنية من ناحية اليمين نفذها الشهري.



وأنهى جوليانو مهرجان أهداف العالمي، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها بتسديدة قوية في الشباك.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة الثالثة، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأولى، وبفارق الأهداف عن الوصل المتذيل، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، خلف ذوب آهن المتصدر بسبع نقاط.