أهداف مباراة الوصل وذوب آهن آصفهان 1-3 دوري أبطال آسيا

الوصل يسقط أمام ذوب آهن آصفهان

تلقى الوصل الإماراتي خسارة من نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، بهدف لثلاثة، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب زعبيل بنادي الوصل ضمن دوري أبطال آسيا.



تقدم الوصل بالهدف الأول عن طريق اللاعب كايو كريا بالدقيقة 15، بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل رائع، ليسددها على يسار حارس المرمى.



وتعادل ذوب آهن في الدقيقة 16 عن طريق رأسية لعبها كريستيان أوساجونا في مرمى الفريق الإماراتي.

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وتقدم أمير أرسلان بالهدف الثاني لفريق ذوب آهن الإيراني، في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد تسديدة اصطدمت في دفاعات الوصل لتغير اتجاهها في المرمى.

وسجل الهدف الثالث لفريق ذوب آهن الإيراني، بالدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد تصويبة أرضية صاروخية للاعب حامد بوحمدان، من خارج منطقة الجزاء.



ذوب آهن رفع رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد الوصل عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.