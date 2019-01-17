أهداف مباراة اليابان وأوزبكستان 2-1 كأس آسيا 2019

لاعبو اليابان يحتفلون بالفوز

تغلب منتخب اليابان على نظيره الأوزبكي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن زايد لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2019.

وجاء الهدفان عن طريق يوشينوري موتو (43)، وتسوكاسا شيوتاني (58)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 40.

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ورفع منتخب اليابان رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي رصيد منتخب أوزبكستان ثابتاً عند 6 نقاط في المركز الثاني ليتأهل المنتخبان عن المجموعة رفقة منتخب عُمان.