ملخص مباراة ليغانيس وريال مدريد 1-0 كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد يسقط أمام ليغانيس لكنه يعبر للدور القادم مع ذلك

حقق ليغانيس فوزاً لا يكفي على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، كونه خسر ذهاباً بهدفين نظيفين ليبلغ الملكي ربع النهائي بمجموع المواجهتين 2-1.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق مارتن برايثوايت، بعد أن عادت إليه الكرة لينهيها من موقع قريب داخل الشباك.

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وستضع هذه الخسارة المزيد من الضغوط على سانتياغو سولاري مدرب ريال رغم أن الفريق تأهل للدور القادم من كأس ملك إسبانيا.