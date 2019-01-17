أكثر 5 لاعبين تهديفاً في السوبر الإيطالي

بدأت مواجهة كأس السوبر الإيطالي عام 1988 ويشرف عليها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعادة ما تقام في الأسبوع الذي يسبق بداية الموسم في إيطاليا، لكن المباراة أقيمت هذا العام في يناير، وتجمع بين الفائز بلقب الدوري الإيطالي والفائز بلقب كأس إيطاليا.

تقام البطولة من مباراة واحدة فقط وجرت العادة أن تقام على ملعب الفريق الفائز بلقب الدوري المحلي.

كن حدثت بعض الاستثناءات، ففي عام 1993 و 2003 أقيمت البطولة في الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في واشنطن العاصمة، ونيوجيرزي على التوالي، كما أقيمت في العاصمة الليبية طرابلس، لكن في آخر 4 نسخ للبطولة، 3 منها أقيمت في ملعب بكين الوطني بالصين.

وأمس آقيمت مباراة السوبر الإيطالي في السعودية لأول مرة في التاريخ.

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وشهد كأس السوبر الإيطالي منذ بداية البطولة عام 1988 تألق العديد من اللاعبين. تالياً أفضل 5 لاعبين على مر السنين بعدد أهداف متساو بلغ 3 أهداف:

1- المهاجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو - أسطورة الكرة الإيطالية وأيقونة يوفنتوس

2- المهاجم الكاميروني سامويل إيتو - مهاجم إنتر ميلان السابق

3- المهاجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو - هداف الدوري الأوكراني والإيطالي ودوري أبطال أوروبا السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الأوكراني.

4- المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز - نجم هجوم يوفنتوس ومانشستر يونايتد وسيتي السابق، ولاعب بوكا جونيورز الحالي.

5- المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا - نجم يوفنتوس الحالي، وانيستتوتو وباليرمو سابقاً.