أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا 3-3 كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد خارج كأس ملك إسبانيا

تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لمثلها في إياب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بعدما تعادل الطرفان ذهاباً أيضاً بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-4.

تقدم نيكولا كالينيتش في الدقيقة 12 لصاحب الأرض، بعد تمريرة من زميله دييغو غودين.

وأدرك فيرنانديز فاليري التعادل لجيرونا في الدقيقة 37، لينهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وأتى الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59 ليتقدم جيرونا للمرة الأولى عن طريق كريستيان ستواني، لكن آنخيل كوريا تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 66.

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واقترب أتلتيكو من الصعود في الدقيقة 84 بفضل هدف جاء من تسديدة رائعة لتوماس ليمار، لكن سيدو دومبيا منح جيرونا التعادل في الدقيقة 88 ليصعد بفريقه إلى دور الثمانية.

وكانت قاعدة الهدف الخارجي ما رجح كفة جيرونا، بعد نهاية الذهاب بالتعادل بهدف لمثله في ملعب الفريق الكتالوني، ليبلغ جيرونا ربع نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.