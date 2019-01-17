بوتشيتينو: إصابة كاين لن تؤثر على سوق الانتقالات

هاري كاين

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام أن إصابة المهاجم المتألق هاري كاين لن تؤثر على خطط سبيرز في سوق انتقالات يناير.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "إصابة كاين لن تغير خططنا في سوق الانتقالات، سنسير بالطريقة ذاتها ولا أجد ضرورة لضم مهاجم بديل.

"امتلاك كاين في أتم حالة بدنية أمر يعود بالنفع على الفريق بالتأكيد، لكن لا بد من إيجاد الحلول في غيابه وخاصة وأن لدينا مباراة مقبلة أمام فولهام ثم تشيلسي".

وأشار بوتشيتينو إلى أن غياب سون مين ومشاركته في كأس آسيا تم التخطيط له، لكن إصابة كاين عقدت المهمة.

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وواصل: "أعتقد أن هذه فرصة للاعبين الشبان للمشاركة والحصول على دقائق أكثر، سنحاول ألا نخسر في غياب سون وكاين".

واختتم: "بالنسبة لي أرى أن ليفربول ومانشستر سيتي فقط هما المرشحان للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري".

من جانبه، أكد كريس وادل، لاعب سبيرز السابق، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المهاجم فيرناندو يورينتي لن يتمكن من القيام بأدوار كاين.

وأوضح: "أعتقد أن يورينتي لا يمتلك نفس مواصفات كاين، أرى ضرورة الاعتماد على لوكاس مورا لأنه أفضل، غياب كاين خسارة كبيرة، إنه لاعب يسجل ويصنع ويقدم كل شيء ويكفي أنه يتجاوز حاجز الـ 20 هدفاً في البطولة المحلية كل موسم".

وقال موقع "جول" أن توتنهام تراجع عن بيع يورينتي بعد إصابة كاين.