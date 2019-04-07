تعرف على تفاصيل صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

إيدين هازارد

أشارت تقارير أن نجم تشيلسي إيدين هازارد، اقترب كثيراً من الانضمام لريال مدريد في صفقة تبلغ قيمتها 210 مليون جنيه استرليني.

وأبدى مسؤولو النادي الملكي استعدادهم للتعاقد مع الدولي البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً لمدة 6 مواسم، ودفع 110 ملايين جنيه له كأجور، و100 مليون جنيه أخرى للبلوز.

ملخص مباراة إيفرتون وآرسنال 1-0 الدوري الإنجليزي

غلام يستعد للمشاركة أمام آرسنال

كلوب: أنا سعيد في ليفربول ولا أفكر بالرحيل

نيدفيد: رونالدو أراد المشاركة أمام ميلان لكن كان علينا إيقافه

مصر وتونس ضمن التصنيف الأول لكأس أمم إفريقيا

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية نقلاً عن تقارير إسبانية أنه سيتم الإعلان عن الصفقة "خلال أيام"، عقب توصل الناديين لاتفاق.

وكان هازارد قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب ضمن فريق المدرب زين الدين زيدان، حيث قال في إحدى لقاءاته الصحفية: "ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، حلمت باللعب فيه منذ كنت طفلاً".

وفي حال إتمام الصفقة وفق المبلغ المذكور، سيصبح هازارد ضمن قائمة أعلى الرواتب في عالم كرة القدم، حيث سيتقاضى أسبوعياً ما يصل إلى 350 ألف جنيه على مدار ستة مواسم.