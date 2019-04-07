نيمار يغازل برشلونة مجدداً

نيمار بقميص برشلونة

خرج نيمار نجم باريس سان جيرمان بتصريحات جديدة، أكد خلالها أنه يفتقد الأيام الجميلة التي عاشها في برشلونة، الذي مثله لعدة مواسم.



وقال الدولي البرازيلي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "قضيت فترة مميزة للغاية مع برشلونة، كنا فريقاً رائعاً داخل وخارج الملعب، أفتقد تلك اللحظات.



"قدمنا أداءً رائعاً مع (ليونيل) ميسي، ثم جاء (لويس) سواريز، كان أمراً مميزاً بالنسبة للأنصار وجود هذا الثلاثي، كنت وميسي على مقربة من سواريز، عرفنا ما يجب القيام به".

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وحول إصابته التي أبعدته عن الملاعب منذ يناير الماضي خلال المباراة أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا، قال نيمار: "أصعب لحظات مسيرتنا المهنية هي هذه، الابتعاد عن الملاعب، العملية الجراحية، إنه أمر فظيع، لا أستطيع البقاء دون اللعب والتدريب، وبعيداً عن زملائي في الفريق، لكنه جزء من عملنا".



وكان المهاجم قد عاد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد غياب أكثر من شهرين عن الملاعب، بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للمشاركة في المباريات.