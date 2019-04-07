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كوتينيو واثق من تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد

كوتينيو واثق من تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد
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نشر 07 نيسان/إبريل 2019 - 17:04 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو

أكد فيليبي كوتينيو نجم وسط برشلونة أن مانشستر يونايتد يمتلك حارس مرمى كبير ولاعبين كبار في خط الهجوم، قبل مواجهة الطرفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "يجب أن نكون حذرين في كيفية إيقاف هجوم يونايتد؛ لأنهم قادرون على خلق الكثير من المشاكل لنا، أعتقد أن دور مدافعنا (جيرارد) بيكيه سيكون مهماً في المباراتين".

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وتابع لاعب ليفربول السابق: "حقق مانشستر يونايتد بعض النتائج غير الجيدة مؤخراً، لكنه تحسن كثيراً منذ وصول المدرب (أولي غونار) سولشاير.

"بالنسبة لي، يتمثل مفتاح الفوز للطرفين في الهجوم، من سيفوز في هذه المعركة سيتواجد في نصف النهائي، وأنا واثق من أنه سيكون برشلونة، إذا لعبنا بشخصيتنا وأسلوبنا المعتاد، فسنفوز في أولد ترافورد (معقل يونايتد)".

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