ملخص مباراة نابولي وجنوى 1-1 الدوري الإيطالي

ميرتينز يحتفل بهدفه

نجح جنوى في العودة من ملعب سان باولو بنقطة التعادل 1-1 من مواجهة مستضيفه نابولي ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

جاء الشوط الأول مثيراً بين الطرفين، ورغم أفضلية نابولي في الاستحواذ والمبادرة الهجومية إلا أن جنوى هدد بهجماته المرتدة السريعة المعتمدة على نجم هجومه كريستيان كوامي.

شهدت الدقيقة الـ 28 حادثة مثيرة للجدل، إذ احتسب الحكم خطأ ضد ستيفانو ستوراري لاعب وسط جنوى لتدخله العنيف على قدم آلان نجم نابولي، وحصل لاعب يوفنتوس السابق على البطاقة الصفراء، لكنها تحولت إلى حمراء مباشرة عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من خشونة التدخل واستحقاقه للطرد المباشر.

واستفاد نابولي سريعاً من الطرد ليطلق درايس ميرتينز تسديدة رائعة عند الدقيقة 34 أعلنت عن هدف الفريق الأول، وسنحت له عدة فرص لمضاعفة النتيجة، لكن الرعونة والتسرع حالتا دون ذلك.

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وعاقب جنوى مستضيفه بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط وبتسديدة ممتازة من داركو لازوفيتش بعد تمريرة حاسمة من كوامي.

سيطر نابولي على أحداث المباراة في الشوط الثاني، وبادر الفريق بالهجوم بحثاً عن هدف الفوز، فيما تراجع جنوى للخلف مفضلاً الحفاظ على نقطة التعادل ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة، لكنه لم يكن بخطورة الشوط الأول.

وخلق نابولي عدداً جيداً من الفرص سواء بالتسديد من بعيد أو التمريرات العرضية والبينية، لكن حارس مرمى جنوى يونوت رادو تصدى لها جميعاً بامتياز وأخطرها تسديدة كاليدو كوليبالي في الدقائق الأخيرة ليحافظ على نهاية اللقاء بنتيجة الشوط الأول.

وقد وصل عدد تصديات حارس مرمى إنتر السابق في المباراة إلى 7.

رفع هذا التعادل رصيد نابولي إلى 64 نقطة ليؤجل تتويج يوفنتوس الرسمي باللقب الثامن على التوالي لمرحلة أخرى، فيما تقدم جنوى للنقطة الـ 34.