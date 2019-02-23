أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونيم 3-0 الدوري الفرنسي

مبابي يقود الباريسي لفوز جديد

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نيم أولمبيك بنتيجة (3-0) ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الفرنسي ليوسع الفارق في صدارة الترتيب ويواصل زحفه نحو اللقب.

أحرز الأهداف كلٌ من كريستوفر نكونكو (40)، وكيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 69 و89.

أهداف مباراة إشبيلية وبرشلونة 2-4 الدوري الإسباني

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين 1-0 الدوري الألماني

أهداف مباراة بيرنلي وتوتنهام 2-1 الدوري الإنجليزي

صلاح يتطلع لتحقيق حلم طفولته بحصد لقب الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ميلان وإيمبولي 3-0 الدوري الإيطالي

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة محلقاً في صدارة الترتيب وبعيداً عن ليل أقرب مطارديه بفارق 17 نقطة مع بقاء مباراة مؤجلة له، حيث بات قريباً جداً من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه، فيما بقي نيم برصيد 36 نقطة في المركز الحادي عشر.