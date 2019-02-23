أهداف مباراة إشبيلية وبرشلونة 2-4 الدوري الإسباني

ميسي يتألق من جديد

سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أشبيلية 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم أشبيلية بهدف سجله خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 ثم سجل جابرييل ميركادو الهدف الثاني لأشبيلية في الدقيقة 42 وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 ثم سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 85 قبل أن يختتم لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين بفارق تسع أهداف عن زميله بالفريق الأوروجواياني لويس سواريز الذي رفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا والذي كسر حاجز الصيام عن التهديف في آخر خمس مباريات.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه فياريال غدا، وبفارق 12 نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث والذي يواجه ليفانتي غدا.

وتوقف رصيد أشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لأشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.