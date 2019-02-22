صلاح يتطلع لتحقيق حلم طفولته بحصد لقب الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن مدربه يورغن كلوب وزميله روبرتو فيرمينو قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدولي المصري في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "كلوب مدرب رائع، نجح في بناء فريق قوي ينافس حالياً على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

"يمكن القول أنه نجح في إخراج أفضل ما لدي من قدرات فنية وتهديفية، كما هو الحال بالنسبة لفيرمينو وساديو ماني".

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وكشف صلاح عن سر حالة الانسجام والتفاهم بينه والثنائي ماني وفيرمينو قائلاً: "جعل كلوب طريقة اللعب أسهل بالنسبة لنا وتغيير المراكز بين الثلاثي الهجومي كان مفيداً لنا.

"في بعض المباريات يضعني المدرب في مركز المهاجم الصريح، وفي مباريات أخرى يبقيني على الأطراف مع تبادل المراكز داخل الملعب، وهذا أمر رائع".

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، قال النجم المصري: "علينا أن نعترف بأن الضغوط تزداد على اللاعبين مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، نحن مطالبون بتحقيق الفوز كل مباراة، أتطلع لتحقيق حلم الطفولة بقيادة ليفربول للفوز باللقب".