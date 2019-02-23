ملخص مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين 1-0 الدوري الألماني

لاعبو بايرن يهنئون خافي مارتينيز بهدفه

تساوى بايرن ميونيخ حامل اللقب بعدد النقاط مع بوروسيا دورتموند المتصدر بعد فوزه الصعب على ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 1-0 ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن ميونيخ، الباحث عن لقبه السابع توالياً، رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة، بفارق الأهداف عن دورتموند الذي يستقبل باير ليفركوزن الخامس الأحد في مباراة قوية ويبحث عن تحقيق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات.

وبعد أن استقامت أمور بايرن ميونيخ في البوندسليغا إثر بداية بطيئة، حقق فوزه العاشر في آخر 11 مباراة، وذلك بعد عودته الثلاثاء من تعادل سلبي جيد من ملعب آنفيلد الخاص بغريمه ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدت مهمة العملاق البافاري سهلة نظرياً لاستضافته فريق العاصمة، صاحب المركز التاسع والنتائج غير المستقرة، خصوصاً بعد خسارته أمامه 0-2 في المرحلة السادسة، رد عليها بايرن بإقصائه من دور الـ 16 في مسابقة الكأس 3-2.

أهداف مباراة بيرنلي وتوتنهام 2-1 الدوري الإنجليزي

صلاح يتطلع لتحقيق حلم طفولته بحصد لقب الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ميلان وإيمبولي 3-0 الدوري الإيطالي

قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي: إنتر يصطدم بفرانكفورت وآرسنال يواجه رين

فالفيردي: إشبيلية مرعب على ملعبه

وضغط بايرن في الشوط الثاني، فجاء الفرج من ركنية اخطأ الحارس روني يارستين بخروجه إليها، حولها المخضرم خافي مارتينيز برأسه مفتتحاً التسجيل (62)، ومسجلاً أول أهدافه هذا الموسم.

لكن مسلسل إصابات لاعب الوسط الهجومي كينغزلي كومان استمر، فبعدما دفع به المدرب نيكو كوفاتش في الشوط الثاني بدلاً من المخضرم فرانك ريبيري (58)، تعرض الدولي الفنرسي لإصابة بقدمه اليسرى مرة أخرى فترك مكانه لتوماس مولر (66).

وانعدمت آمال برلين بادراك التعادل، بعد طرد كريم رقيق إثر احتكاك مع الهداف روبرت ليفاندوفسكي (84).