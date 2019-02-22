أهداف مباراة ميلان وإيمبولي 3-0 الدوري الإيطالي

بيونتيك يتألق مجدداً

حقق ميلان فوزاً سهلاً على ضيفه إيمبولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق النجم كريستوف بيونتيك في الدقيقة 49.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تمكن فرانك كيسي من مضاعفة النتيجة.

قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي: إنتر يصطدم بفرانكفورت وآرسنال يواجه رين

فالفيردي: إشبيلية مرعب على ملعبه

مورينيو يعود إلى أجواء الكلاسيكو عبر بي إن سبورتس

أول تعليق لرونالدو بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

تغريم كلوب بسبب تعليق استهدف حكم لقاء ليفربول وويست هام

وفي الدقيقة 67 أضاف سامويل كاستييخو الهدف الثالث، ليؤمن النقاط الثلاث والانتصار لفريق المدرب جينارو غاتوزو.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، البطولة التي توج بها الروسونيري سبع مرات.

فيما تجمد رصيد إيمبولي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر، ليستمر في صراعه لتفادي الهبوط للدرجة الثانية.