أهداف مباراة بورنموث وتشيلسي 4-0 الدوري الإنجليزي

هيغواين يفشل فشلاً ذريعاً

واصل تشيلسي السقوط بالهزيمة أمام بورنموث بأربعة أهداف دون رد على ملعب فيتاليتي ستاديوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



تشيلسي دخل اللقاء على أمل التعافي من الهزيمة في الديربي اللندني أمام أرسنال في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل، في المباراة الأولى للمهاجم الأرجنتيني الجديد جونزالو هيجواين في البريميرليج والقادم على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.



المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري اعتمد على الظهير الأيسر إيمرسون بالميري بعد تألقه في الآونة الأخيرة وهبوط مستوى ماركوس ألونسو، فيما كانت بقية التشكيلة مثل المباريات الماضية.



تشيلسي كاد يفتتح التسجيل في بداية المباراة من رأسية الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز إلا أن العارضة منعت تقدم البلوز ومنحت أصحاب الأرض فرصة الدخول في المباراة بأريحية.



تشيلسي بدا عاجزاً عن اختراق دفاعات بورنموث مع الكثير من الاستحواذ وصعوبة في خلق الفرص، فيما حاول رجال إيدي هاو لدغ البلوز بالهجمات الرمتدة واستغلال أخطاء دفاعات الضيوف والمساحات الشاسعة في خطوطه الخلفية.



الشوط الأول انتهى كما بدأ، فيما كان الشوط الثاني عاصفاً ومحرجاً لأبعد الحدود بالأزرق اللندني الذي تلقى ثلاثة أهداف وظهر بلا أنياب هجومية، وهشاشة دفاعية كبيرة.

أهداف مباراة أتالانتا ويوفنتوس 3-0 كأس إيطاليا

سولاري يرد على غوارديولا: ريال مدريد الأفضل في التاريخ

رسمياً: دينيس سواريز إلى آرسنال على سبيل الإعارة

رسمياً: نيمار يغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد

كثرة المال تفسد كرة القدم



ديفيد بروكس ارتدى ثوب الإجادة بصناعة الهدف الأول للمهاجم النرويجي جوشوا كينج في مطلع الفترة الثانية بالدقيقة 47.



ساري أخرج بيدرو وأشرك ويليان لإضافة المزيد من الحيوية الهجومية على الجبهة اليمنى، ولكن خطأين متتاليين من المدافع البرازيلي ديفيد لويز في فقدان الكرة وتغطية مصيدة التسلل منحا كينج فرصة رد هدية بروكس بتمريرة سحرية سجل منها بروكس الهدف الثاني معززاً تقدم بورنموث.



مباراة هيجواين لم تكن جيدة على الإطلاق، ليضطر ساري لإخراج فتاه المدلل وإشراك جيرو.



كينج عاد مرة أخرى لمعاقبة البلوز على الأخطاء الدفاعية وصمم على تسجيل هدفه الثاني في شباك تشيلسي وتحقق له ما أراد في الدقيقة 74 بهدف قاتل، وعندما تجد فريقاً ميتاً أمامك بدون روح أو حماس، عليك أن تجهز عليه بمزيد من الأهداف، دانيلز اختتم رباعية حبات الكريز بهدف رابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.



هزيمة تشيلسي برباعية من بورنموث تعد هي الأثقل في تاريخ البلوز في البريميرليج منذ الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 5-1 في 1996.



خسارة تشيلسي أوقفت رصيده عند النقطة 47 في ليتراجع إلى المركز الخامس، فيما ارتقى آرسنال الذي يمتلك نفس الرصيد إلى المركز الرابع بعد فوز الأخير على كارديف 2-1، ولم يستغل رجال ساري تعادل توتنهام، صاحب المركز الثالث على ملعبه مع واتفورد بهدف لكل فريق، وتعادل مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة، مع بيرنلي بنتيجة 2-2 لتتواصل المنافسة المشتعلة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.