أهداف مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد 1-2 الدوري الإنجليزي

من مباراة الفريقين

تغلب مانشستر يونايتد بصعوبة على مستضيفه بورنموث وبهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صاحب الضيافة أولاً عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 11، إلا أن أنتوني مارسيال المتألق مؤخراً أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 34.

أهداف مباراة الأهلي والترجي 3-1 ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل 2-1 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة نابولي وإيمبولي 5-1 الدوري الإيطالي

آليغري: رونالدو الأحق بجائزة الكرة الذهبية

ريال مدريد يتطلع لحقبة ما بعد لوبيتيغي

ونجح البديل ماركوس راشفورد في إحراز هدف الفوز القاتل ليونايتد في الدقيقة 90+2 حينما استغل خطأ مدافعي بورنموث في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما بقي بورنموث في المركز السادس بنفس الرصيد ليتفوق بفارق الأهداف على ضيفه.

اضغط على الصورة أدناه لمشاهدة الأهداف