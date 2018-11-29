أهداف مباراة تشيلسي وباوك 4-0 الدوري الأوروبي

هادسون يحتفل بهدفه

سحق تشيلسي الإنجليزي ضيفه باوك اليوناني بأربعة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات المجموعة الـ 12 من الدوري الأوروبي.

احتدت المباراة مبكراً بطرد يفين كاتشيريدي مدافع الضيوف في الدقيقة السابعة بعد تدخل متهور للغاية ضد أوليفييه جيرو المنفرد خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27، سجل جيرو أول الأهداف بعد تمريرة من بيدرو رودريجيز وإنهاء متقن من يمين منطقة الجزاء.

رسمياً: سكالوني يقود الأرجنتين حتى نهاية كوبا أميركا 2019

أهداف مباراة فورسكلا بولتافا وآرسنال 0-3 الدوري الأوروبي

أهداف مباراة ميلان ودوديلانج 5-2 الدوري الأوروبي

كلوب يعترف: ليفربول في خطر

كولومبيا مستعدة لاستضافة نهائي ليبرتادوريس

بعد 10 دقائق، عاد المهاجم الفرنسي ليسجل الهدف الثاني بعد بينية رائعة من سيسك فابريغاس حولها بلمسة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 60، نجح كالوم هادسون أودوي في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من فابريغاس.

وبعد 18 دقيقة، صنع هادسون أودوي الهدف الأخير للبديل ألفارو موراتا، بعد 3 دقائق من نزوله على حساب جيرو.

بهذا الفوز، واصل تشيلسي التقدم في صدارة المجموعة المحسومة وله 15 نقطة من 5 انتصارات، يليه باتي بوريسوف البيلاروسي ومول فيدي المجري بـ 6 نقاط، وأخيراً يتذيل باوك الترتيب بـ 3 نقاط.