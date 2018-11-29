كولومبيا مستعدة لاستضافة نهائي ليبرتادوريس

حافلة بوكا جونيورز

اقترح عمدة مدينة ميديلين الكولومبية، فيديريكو غوتيريز، استضافة مدينته مباراة إياب نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس التي ستجمع بين ريفر بلايت وبوكا جونيورز.



وقال المسؤول الكولومبي: “نقترح ميديلين كمسرح لكرة القدم التي تلعب في أجواء سلمية”.



يشار إلى أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” قد أعلن أن هذه المباراة، التي تم تأجيلها السبت الماضي بسب وقوع أعمال عنف، ستقام في أحد يومي الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل خارج الأرجنتين لدواعٍ أمنية.



وقامت مجموعة من جماهير ريفر بلايت قبيل مباراة السبت الماضي بالهجوم على حافلة لاعبي بوكا جونيورز لدى وصولها إلى ملعب مونومينتال (معقل ريفر بلايت) بإلقاء الحجارة والزجاجات عليها، مما تسبب في إصابة البعض من لاعبي الفريق المنافس.

وتعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في مطلع نوفمبر الجاري على ملعب بومبونيرا.



بعد اجتماع في الباراغواي، حيث مقر الاتحاد، ضم رئيسه الباراغواياني أليخاندرو دومينغيز، ورئيس بوكا دانييل آنغليسي ونظيره رئيس ريفر بلايت رودولفو دونوفريو، أعلن كونميبول أن المباراة المرتقبة ستقام في الثامن من ديسمبر المقبل أو التاسع منه، في مكان سيحدد لاحقاً.

وأعلن الاتحاد في بيان أنه نظراً “للعنف (…) الذي وضع اللاعبين والمسؤولين والمشجعين في خطر، سيكون من المستحسن ألا تقام المباراة (في الأرجنتين). النهائي سيقام في الثامن من ديسمبر أو التاسع منه، في مكان سيتم تحديده من قبل إدارة كونميبول”.

وقال دومينغيز: “الظروف غير متوافرة لكي يقام النهائي في الأرجنتين”.



وعاد الاتحاد وأعلن الأحد إرجاء المباراة حتى إشعار آخر.

وأتى هذا القرار بعد مطالبة بوكا بإرجاء المباراة لا سيما على خلفية وضع لاعبيه بعد الاعتداء، ودعوته إلى معاقبة ريفر بلايت حسب بنود تنص عليها قوانين كرة القدم القارية في حالات مماثلة، قد تصل إلى حد اعتبار الفريق المنافس خاسراً أو استبعاده من المسابقات القارية.

وفي سياق متصل، شرع الاتحاد القاري في إجراء تأديبي بحق ريفر بلايت على خلفية أحداث السبت، والتي تخضع أيضاً لتحقيق قضائي محلي.

دايلي مايل: صفقتان من العيار الثقيل تلوحان في الأفق

جوردي آلبا يهاجم برشلونة بخصوص تجديد عقده

تقرير: أليكسيس سانشيز يسعى للانتقال إلى باريس سان جيرمان

استبعاد إيسكو يلفت أنظار يوفنتوس ومانشستر سيتي

تصنيف فيفا للمنتخبات العربية يشهد الكثير من التغييرات

وبعد الإعلان الصادر الثلاثاء، أبدى رئيس بوكا عدم رضاه عن “تحديد موعد (جديد) للمباراة” قبل اتخاذ الاتحاد قرارات بشأن مطالب ناديه، ملوحا بإمكان رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا.

وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها مباراة في الدور النهائي هذا الموسم، لكن لأسباب مختلفة، فمباراة الذهاب كانت مقررة في العاشر من الشهر الحالي، لكن أرجئت إلى اليوم التالي بسبب الأمطار الغزيرة.



وهذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي البطولة القارية بين فريقين أرجنتينيين، ويخوضها الفريق الزائر دون جمهوره بسبب منع سفر جمهور الضيوف منذ 2013 بسبب الشغب.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس.

أما ريفر بلايت فيسعى إلى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

وسيكون هذا النهائي الأخير بنظام الذهاب والإياب لكوبا ليبرتادوريس، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتباراً من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.



وسيمثل الفائز باللقب، أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى العام 1913، وانتهت بفوز ريفر بلايت 2-1، لكن بوكا يتفوق في تاريخ لقاءات الفريقين بـ 88 انتصاراً مقابل 81 لمنافسه، في حين انتهت 78 مباراة بالتعادل.



في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية صدرت في الأرجنتين أن قطر تعد أحد الأماكن المرشحة بقوة لاستضافة مباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.

وقالت الصحيفة أن حظوظ قطر القوية في هذا الصدد ترجع إلى العلاقة المتميزة التي تجمعها باتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، وذلك بعد أن تلقى المنتخب القطري دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019، بالإضافة إلى نفوذ شركة الخطوط الجوية القطرية التي أصبحت بدءاً من الشهر الماضي الراعي الرسمي للمنافسات القارية للأندية في أميركا الجنوبية.



وأوضحت الصحيفة أن مدينة ميامي الأميركية مرشحة أيضاً لاستضافة هذه المباراة التاريخية والتي يطلق عليها البعض اسم “مباراة القرن”، حيث تتمتع هذه المدينة بقدرة كبيرة من الناحيتين التنظيمية والمالية، مما يؤهلها لاستضافة حدث رياضي ضخم كهذا اللقاء.

وفي مرتبة لاحقة، تظهر مدن أخرى في القارة الأميركية الجنوبية في قائمة الأماكن المرشحة لاستضافة البطولة مثل أسونسيون، عاصمة باراغواي، وميديلين في كولومبيا وبيلو هوريزونتي في البرازيل.