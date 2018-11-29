أهداف مباراة فورسكلا بولتافا وآرسنال 0-3 الدوري الأوروبي

آرسنال يواصل تحقيق النتائج المميزة أوروبياً

سحق آرسنال الإنجليزي مستضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني بثلاثيةٍ نظيفة لحساب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من إيميل سميث روي (11)، وآرون رامزي (27 من ركلة جزاء)، وجوسيف ويلوك (41).

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بهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد فورسكلا بولتافا ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثالث.