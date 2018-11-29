كلوب يعترف: ليفربول في خطر

يورغن كلوب

أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول عن انزعاجه بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان 2-1 في ملعب بارك دو برانس مساء الأربعاء، لكن يبقى متفائلاً بحظوظ الفريق في التأهل من المجموعة الثالثة، وإن كانت الفرصة باتت صعبة ولكنها ليست مستحيلة، لكننا في موقف خطر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "بطل فرنسا سجل مرتين في 37 دقيقة عن طريقة خوان بيرنات ونيمار قبل أن يعود جيمس ميلنر ويقلص الفارق للريدز بتسجيله ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من المباراة.

ولكن تمكن الفريق الفرنسي من التمسك بالتقدم والفوز بالمباراة ليجعل ذلك المباراة القادمة أمام نابولي في آنفيلد مصيرية.

عن رأيه في المباراة، قال: "قمت بـ 20 لقاء صحفي بعد اللقاء لأشرح ما أريده 20 مرة. بالطبع أنا غير سعيد. كانت مباراة هامة لنا وكانت نيتهم واضحة من البداية. قام آليسون بتصديين قبل الهدف الأول ثم الهدف الثاني كان من هجمة مرتدة. شعرت أن المباراة ما زالت مفتوحة وإذا سجلنا هدف سنعود لها وهذا ما حدث وكانت أمامنا 45 دقيقة للتعديل.

"رأينا بعض المساحات في ملعبهم من خارج الملعب، لكن تلك المساحات لم تكن واضحة للفريق في الملعب ثم في الشوط الثاني أغلقوا تلك المساحات.

كولومبيا مستعدة لاستضافة نهائي ليبرتادوريس

دايلي مايل: صفقتان من العيار الثقيل تلوحان في الأفق

جوردي آلبا يهاجم برشلونة بخصوص تجديد عقده

تقرير: أليكسيس سانشيز يسعى للانتقال إلى باريس سان جيرمان

استبعاد إيسكو يلفت أنظار يوفنتوس ومانشستر سيتي

"طاردنا المباراة بعاطفة كبيرة ولكن هم كانوا عاطفيين أيضاً. أظن أن ما سأقوله سيكون عنوان الصحف ولكن عدد مرات إيقاف اللعب لم يكن شيء جيد. فزنا مرتين بجائزة اللعبة النظيف في انجلترا على التوالي ولكن يبدو أننا كنا جزارين عندما تنظر إلى عدد البطاقات الصفراء التي نلناها. كانت لدينا الفرص لنتصرف بشكل أفضل في اللمسة الأخيرة ولكننا لم نفعل ذلك.

"كانت هناك العديد من اللقطات التي كانت ستغير المباراة بقرارات أفضل. هذا سبب الهزيمة، سجلوا مرتين وسجلنا هدف وقراراتنا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.

وعن ثقته في التأهل، قال: "بالطبع. نحن بحاجة لآنفيلد مرة أخرى، ونحتاج لخلق أجواء مميزة. نابولي منافس قوي وظهر أمامنا بشكل جيد. أمامنا بعض المباريات الأخرى قبل مواجهة نابولي. علينا أن نصنع ليلة خاصة".

وعن رد الفعل المتوقع أمام إيفرتون، أضاف: إنه الديربي، ليس علينا إظهار رد فعل. لو كنا حققنا الفوز الليلة بنتيجة 5-0، كان سينبغي علينا أيضاً إظهار رد فعل يوم الأحد. هذه المواجهة معزولة عن الموسم، هذا ديربي وعلى ملعبنا".

الأمر يتعلق بالتقدم في الدوري والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط من المباريات التي نخوضها داخل الديار. سنكون مستعدين يوم الأحد.