رسمياً: سكالوني يقود الأرجنتين حتى نهاية كوبا أميركا 2019

ليونيل سكالوني

أعلن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقاء ليونيل سكالوني مدرب المنتخب المؤقت في منصبه لحين نهاية بطولة كوبا أميركا 2019.

وقال تابيا في أغسطس الماضي حين تم التعاقد مع سكالوني خلفاً لخورخي سامباولي بعد كأس العالم 2018، أن اختيار المدرب الدائم سيأخذ بعض الوقت.

وهذا ما حدث بالفعل، فبعد 3 أشهر لم يكن المنصب من نصيب أي من المرشحين له خلال تلك الفترة.

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وفي النهاية اضطر تابيا لإعلان سكالوني مدرباً للمنتخب الأول حتى نهاية البطولة القارية التي ستُقام على أراضي الغريم البرازيلي.

وكان سكالوني قد قاد منتخب الأرجنتين في 6 مباريات ودية خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة، حيث فاز بأربعة منها على حساب منتخبات غواتيمالا والعراق والمكسيك (مرتين)، وتعادل مع نظيره الكولومبيي، فيما خسر أمام غريمه البرازيلي.

يذكر أن ليونيل ميسي نجم المنتخب وقائده تغيب عن جميع هذه المباريات ولم يعمل مع سكالوني حتى الآن، بانتظار قراره بالعودة إما في توقف مارس القادم أو قبل بطولة كوبا أميركا مباشرة.