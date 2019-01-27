أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد وينزداي 3-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

ويليان (يمين) يقود تشيلسي لفوز كبير

تخطى تشيلسي عقبة ضيفه شيفيلد ونزداي وهزمه بثلاثيةٍ دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من ويليان (هدفان في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و83)، وكالوم هادسون أودوي (64).

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وشهد اللقاء مشاركة المهاجم غونزالو هيغواين القادم من يوفنتوس، إلا أنه لم ينجح في زيارة الشباك.