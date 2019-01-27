نيوكاسل رفض ضم صلاح مقابل 500 ألف جنيه
قالت صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد عن رفض نيوكاسل يونايتد فكرة ضم النجم محمد صلاح حينما كان يلعب في صفوف المقاولون العرب.
وذكرت الصحيفة أن آلان باردو المدير الفني لنيوكاسل في ذلك الوقت كان يعتقد أن الصفقة قد تمت بالفعل.
وتوقفت المفاوضات فجأة بعد خلاف كبير في القيمة التي أراد النادي الإنجليزي دفعها وتلك التي طلبها نظيره المصري، حيث أراد المقاولون الحصول على 500 ألف جنيه استرليني.
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وكان صلاح سينضم لنيوكاسل على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط في ذلك الوقت، لكن انهيار المفاوضات أنهى كل شيء.
يذكر أن صلاح انضم بعد ذلك لبازل لينطلق في رحلته الاحترافية التي توجها بتألقه حالياً في صفوف ليفربول.
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