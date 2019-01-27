الكشف عن الدور الذي لعبه ميسي في حسم صفقة دي يونغ

دي يونغ (وسط) يوقع على كشوفات انضمامه لبرشلونة

كشف والد فرينكي دي يونغ، نجم أياكس أمستردام، عن الدور الذي لعبه ليونيل ميسي قائد برشلونة، في انتقال نجله للفريق الكتالوني.

وحسم البارسا رسمياً صفقة الشاب الهولندي الأسبوع الماضي، متفوقاً على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وقال والد دي يونغ في حوار مع أحد الإذاعات الهولندية: "تحدث ميسي شخصياً مع فرينكي.

"كان الأمر صعباً لأن ميسي لا يتحدث الإنجليزية".

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وكان دي يونغ قد كشف عن اعتذاره لبي إس جي شخصياً عبر "NOS"، حيث قال: "تحدثت مع ماكسويل وأخبرته أني لن أنضم إليهم، كما تحدث وكيل أعمالي أيضاً للنادي وأعلمهم بقراري".

وأكمل: "تحدثت كذلك مع (بيب) غوارديولا (مدرب سيتي)، جميع الأندية تحاول إقناعك عندما تريدك".

وفي حوار آخر مع "فوتبال بريميير"، أكد دي يونغ رفضه الرقم 14: "ليس ذلك منطقياً، لأن اختياري لهذا الرقم سيتسبب في مقارنات مباشرة مع (الراحل يوهان) كرويف وأنا أبعد ما يكون عنه، حتى لو كان لطيفاً أن تتم مقارنتي به".

يُذكر أن برشلونة حسم صفقة دي يونغ رسمياً بداية من يونيو القادم مقابل 75 مليون يورو.