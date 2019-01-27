ملخص مباراة تورينو وإنتر 1-0 الدوري الإيطالي

إيتزو يحتفل بهدفه

أسقط تورينو ضيفه إنتر ميلان بهدفٍ نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عن طريق المدافع أرماندو إيتزو.

بيتيس ينضم إلى الأندية الراغبة بضم براهيمي

فالفيردي ينتقد غوارديولا

آليسون: سيتي الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي

ملخص مباراة كريستال بالاس وتوتنهام 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح يعود لفتح حساباته الاجتماعية

وأكمل النيراتزوري الدقائق الأخيرة من المواجهة منقوص العدد إثر طرد جناحه ماتيو بوليتانو (86).

بهذه الخسارة، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع تورينو رصيده بدوره إلى 30 نقطة في المركز العاشر.