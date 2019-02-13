أهداف مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند 3-0 دوري أبطال أوروبا

سون هيونغ مين يقود سبيرز للفوز

رفع توتنهام هوتسبير الإنجليزي من حظوظه في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ويمبلي، في ذهاب دور الـ 16.

كانت الإصابات الشعار الأبرز للمباراة، حيث افتقد توتنهام ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو لخدمات ديلي آلي وهاري كاين.

على الجانب الآخر، افتقد لوسيان فافر لكلٍ من ماركو رويس وباكو آلكاسير ويوليان فايغل ولوكاس بيشتشيك.

جاء اللقاء متكافئاً فيما يخص الاستحواذ على الكرة، بينما كان دورتموند الطرف الأكثر تهديداً على مرمى أصحاب الأرض.

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مر الشوط الأول سالماً على شباك كلا الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد فشلهما في الوصول للمرمى.

أحرز المهاجم سون هيونغ مين لتصدر المشهد من جديد على ملعب ويمبلي، حينما أحرز هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 47.

ومالت الأمور بشكل أكبر باتجاه توتنهام في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ليصبح الفريق الألماني مهدداً بتلقي هدفٍ ثانٍ.

بالفعل، أضاف يان فيرتونخين الهدف الثاني لسبيرز، ليقتل المباراة تماماً قبل نهايتها بسبع دقائق.

وازداد الموقف تعقيداً على الضيوف في الدقائق الأخيرة، حينما سجل فيرناندو يورينتي الهدف الثالث ليضع فريقه على أعتاب ربع النهائي.

ويمنح الفوز توتنهام الأفضلية بشكل كبير، قبل التوجه لألمانيا في الـ 5 من الشهر القادم لمواجهة دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك.