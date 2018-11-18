أهداف مباراة توغو والجزائر 1-4 تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب الجزائر

حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على مستضيفه التوغولي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كيغي.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم محاربي الصحراء بثلاثية نظيفة، وافتتح رياض محرز أول أهداف اللقاء بعد مرور ربع ساعة، وبعد 13 دقيقة ومن مجهود فردي وبعد مراوغة أكثر من لاعب وتدخل من جهة اليمين، نجح يوسف عطال في إضافة الهدف الثاني إثر تسديدة صاروخية.

وبعد أقل من دقيقتين، وفي كرة أشبه بإعادة للهدف الثاني، تمكن محرز من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة قوية.

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وفي الدقيقة 55، جاءت ركلة ركنية لأصحاب الأرض من الجهة اليسرى قابلها لابا كودجو برأسية سكنت شباك الضيوف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، أضاف بغداد بونجاح الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بعدما استلم كرة ركنية من الجهة اليسرى، ودخل بها منطقة الجزاء، ولعبها بطريقة رائعة من فوق الحارس.

بهذه النتيجة، وصل المنتخب الجزائري إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب بنين صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد منتخب توغو عند النقطة الخامسة، متذيلاً المجموعة بفارق الأهداف عن غريمه البنيني صاحب المركز الثالث.