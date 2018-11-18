سانتوس: رونالدو لم يعتزل دولياً

كريستيانو رونالدو

نفى فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال اعتزال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبرازيلي أوروبا دولياً.

ولم يشارك مهاجم يوفنتوس مع منتخب بلاده منذ الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم أمام أوروغواي.

وقال سانتوس في تصريحات صحفية: "لا يوجد لديّ أدنى شك أن رونالدو لا يزال جزءاً من منتخب البرتغال.

"يقدم الفريق حالياً مستويات جيدة، وربما ينضم لهم رونالدو مرة أخرى في مارس المقبل".

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ويتصدر "صاروخ ماديرا" ترتيب الهدافين في منتخب البرتغال بواقع 85 هدفاً، كما شارك في 154 مباراة مع بلاده وهو الرقم الأعلى.

وحول التعادل مع منتخب إيطاليا وتصدر المجموعة في دوري الأمم الأوروبية، صرّح سانتوس: "خضنا مباراة أمام منافس صعب للغاية ولم يكن من السهل الدفاع أمامهم.

"أنا فخور باللاعبين وبالمستوى الذي أظهروه وسعيد لأننا وصلنا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية".

ويواجه منتخب البرتغال نظيره البولندي الثلاثاء المقبل في مباراة تحصيل حاصل بعد هبوط فريق روبرت ليفاندوفسكي إلى الدرجة الأدنى.