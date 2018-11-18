كوليبالي مطلوب في مانشستر يونايتد

كاليدو كوليبالي

يستعد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لتوجيه ضربة إلى برشلونة وريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، إذ أشارت صحيفة "ذا سن" البريطانية، إلى وضع مدافع نابولي كاليدو كوليبالي على رأس قائمة اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم في الشتاء.

ووفقاً للموقع، يرى مورينيو في المدافع السنغالي الحل الأمثل لمشاكل الشياطين الحمر الدفاعية.

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وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي في حاجة إلى مدافعين بمستوى كوليبالي لتأمين الخط الخلفي الذي يعاني منذ بداية الموسم من تذبذب واضح في المستوى.

ويعد كوليبالي البالغ من العمر 27 عاماً من أهداف برشلونة وريال مدريد، وفقاً للعديد من التقارير الإعلامية في الفترة الماضية.