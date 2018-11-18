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بيرهوف: مباراة هولندا للحفاظ على هيبة ألمانيا

بيرهوف: مباراة هولندا للحفاظ على هيبة ألمانيا
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نشر 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 16:50 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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أوليفر بيرهوف
أوليفر بيرهوف

أكد أوليفر بيرهوف، مدير منتخب ألمانيا، أهمية مواجهة نظيره الهولندي غداً ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وهبط المنتخب الألماني رسمياً إلى المستوى الثاني (B)، بعد فوز هولندا على فرنسا بهدفين دون رد أول أمس الجمعة، في ظل تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وقال بيرهوف في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للمانشافت على موقع "تويتر": "لم يتغير شيء بشأن استعداداتنا لمواجهة هولندا".

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وأضاف: "إنها مباراة للحفاظ على هيبتنا، كما أننا نريد إنهاء عام 2018 بتحقيق الفوز في آخر مبارياتنا".

يذكر أن فريق المدرب يواكيم لوف لم يتمكنوا من تحقيق أي فوز في دوري الأمم، بعد الخسارة في مباراتين أمام هولندا وفرنسا، والتعادل مع الأخيرة (0-0)، في بداية المشوار.

وكان المنتخب الألماني قد استعد لمواجهة هولندا، بفوز ودي على روسيا بثلاثية نظيفة الخميس الماضي.

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