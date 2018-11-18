إبراهيموفيتش: تركت يوفنتوس بسبب مودجي

إبراهيموفيتش بقميص يوفنتوس

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجيليس غالاكسي عن تفاصيل جديدة حول فترة احترافه في الدوري الإيطالي رفقة الثلاثي يوفنتوس وإنتر وميلان.

جاء هذا عبر صفحات مسربة من كتابه الذي سينشر بشكل رسمي الأسبوع القادم، نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وكتب "إبرا" في كتابه الجديد الذي يدعى "أنا كرة القدم" عن مشكلته مع لوتشيانو مودجي المدير الرياضي ليوفنتوس بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام بايرن ميونيخ.

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وقال زلاتان: "لا أريد البقاء في تورينو، لا يوجد شيء على وجه الأرض يمكنكم أن تفعلوه حتى أبقى".

وعن انتقاله من إنتر لبرشلونة كتب: "بينما كان ماكسويل يستعد للرحيل لبرشلونة مررت له حذاءً لي وأخبرته أن يأخذه معه لبرشلونة لأني سأتبعه قريباً.

"ظن الجميع أني أمزح، وقتها بدأت الضحكات تتعالى، على أي حال بعدها بيومين فقط اجتمعت مع برشلونة لمدة 20 دقيقة وأصبحت لاعباً للفريق".