أهداف مباراة تونس وتركيا 2-2 الودية

منتخب تونس

تعادل منتخب تونس مع نظيره التركي بنتيجة 2-2 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب جنيف في سويسرا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

جاء هدفا نسور قرطاج عن طريق أنيس البدري (56)، وفرجاني ساسي (79)، أما هدفا تركيا فحملا توقيعي جينك توسن (54 من ركلة جزاء)، وكاغلار سويونكو (90).

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وأكمل منتخب تركيا النصف ساعة الأخير من المواجهة بـ 10 لاعبين جراء طرد لاعبه توسن (61).