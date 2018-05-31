كاسياس يستبعد موافقة ريال مدريد على مبادلة رونالدو بنيمار

نيمار ورونالدو

يرى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد الأسطوري إيكر كاسياس، أن صفقة النادي الملكي التي تحوم في الأفق حول مبادلة النجم كريستيانو رونالدو بنيمار مهاجم باريس سان جيرمان غير صحيحة.

وأكد "القديس" أنه لا يمكن الاستغناء عن الدولي البرتغالي من أجل ضم نظيره البرازيلي، كون الأول نجم من طراز خاص لا يمكن تكراره.

وعلق كاسياس على التقارير التي تتحدث عن الصفقة التبادلية قائلاً: "حتى هذا اليوم لن استبدل رونالدو بأي شخص، كرة القدم تتطور كثيراً وتتغير وجميعنا نتقدم في السن، (ليونيل) ميسي أفضل مهاجم واجهته، وأفضل من لعبت بجانبه هو كريستيانو، لأنه يقدم أشياء لا تصدق".

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وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد ربطت رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحاته عن مستقبله عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار على ليفربول السبت الماضي.

في المقابل، لا يزال الجدل مستمراً حول إمكانية انتقال نيمار لريال مدريد، وذلك ضمن خطوات النادي الإسباني لتدعيم صفوفه في ظل رحيل المدرب زين الدين زيدان.