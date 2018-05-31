"الظاهرة" رونالدو يقترب من شراء بلد الوليد

البرازيلي رونالدو

اقترب رونالدو نازاريو، أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل من شراء نادي بلد الوليد الذي يشارك ضمن دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

ولعب رونالدو في الليغا لفريقي برشلونة وريال مدريد، حيث تواجد مع الفريق الكتالوني موسم 1996-1997، فيما لعب مع الملكي في الفترة بين عامي 2002 و2007.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقارير برازيلية كشفت عن اقتراب الهداف البرازيلي من شراء بلد الوليد مقابل 30 مليون يورو، للحصول عليه من رئيسه الحالي كارلوس سواريز.

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وكان رئيس بلد الوليد قد أكد في أكثر من مناسبة على عدم رغبته في بيع النادي، إلا أن تقارير إعلامية برازيلية أكدت أن رونالدو بات قريباً من إتمام الصفقة.

يذكر أن بلد الوليد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليفشل في الصعود إلى الدرجة الأولى للموسم الرابع على التوالي.