أهداف مباراة ريال مدريد وأياكس 1-4 دوري أبطال أوروبا

تاديتش نجم المباراة يحتفل بهدفه

تغلب أياكس أمستردام الهولندي على مستضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليحقق المفاجأة ويقصي حامل اللقب بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 5-3 (فاز ريال ذهاباً بنتيجة 2-1).

افتتح حكيم زياش التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 7 بعد تمريرة من دوسان تاديتش نجم اللقاء.

وبعد 9 دقائق، أضاف ديفيد نيريس ثاني الأهداف بعد مراوغة رائعة وتمريرة مثالية من تاديتش مجدداً.

على الناحية الأخرى، خرج لوكاس فاسكيز مصاباً وحل غاريث بايل بدلاً منه في الدقيقة 29، وبعد 6 دقائق اضطر فينيسيوس جونيور أيضاً للمغادرة بداعي الإصابة ليدخل ماركو آسينسيو بدلاً منه.

ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام 0-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة الأهلي والسد 2-0 دوري أبطال آسيا

ريال مدريد يفاضل بين لوف وآليغري وبوتشيتينو لقيادته الموسم القادم

أهداف مباراة الدحيل واستقلال طهران 3-0 دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة العين والهلال 0-1 دوري أبطال آسيا

وجاء الهدف الثالث المثير للجدل بطريقة رائعة عن طريق تاديتش في الدقيقة 62.

لكن البديل آسينسيو منح الملكي بصيصاً من الأمل حينما سجل هدف صاحب الضيافة الوحيد بعد 8 دقائق، لكن لاسيه شوني أنهى آمال ريال مدريد حينما سجل الهدف الرابع من ركلة حرة بطريقة استثنائية في الدقيقة 72.

وأكمل حامل اللقب اللحظات الأخيرة من المواجهة منقوصاً إثر طرد مدافعه ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 90+3.

بهذا الخروج المبكر، يتوقع أن يجري ريال مدريد تغييرات جذرية قد تبدأ بإقالة المدرب الحالي سانتياغو سولاري.