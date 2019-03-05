ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وتوتنهام 0-1 دوري أبطال أوروبا

كاين يحتفل بهدفه

جدد توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزه على مستضيفه بوروسيا دورتموند وهزمه بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليبلغ ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة (4-0) بعدما فاز في اللقاء الأول بثلاثيةٍ نظيفة.

ملخص مباراة الأهلي والسد 2-0 دوري أبطال آسيا

ريال مدريد يفاضل بين لوف وآليغري وبوتشيتينو لقيادته الموسم القادم

أهداف مباراة الدحيل واستقلال طهران 3-0 دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة العين والهلال 0-1 دوري أبطال آسيا

10 نجوم عرب يحلمون بالتألق في دوري أبطال أوروبا

جاء الهدف الوحيد عن طريق النجم هاري كاين في الدقيقة 49.