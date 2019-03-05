ملخص مباراة الأهلي والسد 2-0 دوري أبطال آسيا

الأهلي يستهل مشواره في دوري الأبطال بفوزٍ مهمٍ على السد

تغلب الأهلي السعودي على ضيفه السد القطري بثنائية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

جاء الهدفان عن طريق النجم عمر السومة في الدقيقتين (32 من ركلة جزاء)، و76.

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ورفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد السد خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.