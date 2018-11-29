دايلي مايل: صفقتان من العيار الثقيل تلوحان في الأفق

دافيد دي خيا

يعود نيمار نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، لأخذ مساحة كبيرة من أخبار الانتقالات، فبعد أن ربطته التقارير بالعودة لفريقه السابق برشلونة، ظهرت أنباء أخرى تقرب اللاعب من ارتداء قميص الغريم ريال مدريد الموسم القادم، فيما سيكون تعزيز صفوف باريس سان جيرمان على مستوى حراسة المرمى.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن نيمار سينضم لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، فيما قد يوقع الحارس دافيد دي خيا، على كشوفات باريس سان جيرمان، بعد رفضه التجديد مع الشياطين الحمر، علماً بأن النادي الإنجليزي فعل تجديد عقد الدولي الإسباني لموسم إضافي.

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ويبدو أن إدارة يونايتد قد نفد صبرها، وبدأت بالفعل التفكير في التخلي عن حارسها الأول، الذي سينضم بشكل مجاني للنادي الفرنسي، ليحصل على أعلى راتب حارس مرمى في العالم، يقدر بـ 17.6 مليوناً في الموسم الواحد.

وتطمح إدارة باريس سان جيرمان لضم دي خيا، وبيع نيمار لريال مدريد بهدف تدعيم وضع الفريق في كشوفات اللعب النظيف لـ "فيفا"، في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أن انتقال الدولي البرازيلي، جاء بموافقة المدرب توماس توخيل، الذي يطمح لتعزيز حظوظ النجم الشاب كيليان مبابي، ومنحه دور البطولة، داخل ملعب بارك دو برانس.