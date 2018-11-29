جوردي آلبا يهاجم برشلونة بخصوص تجديد عقده

جوردي آلبا

لا يخفى على المتابعين وجود حالة من عدم الرضا حيال أداء إدارة برشلونة رغم استمرار النجاحات الرياضية للفريق، إذ يستمر التخبط والمشاكل الإدارية، وعدم احتواء اللاعبين حتى خرج بعض النجوم بتصريحات منتقدة أمام وسائل الإعلام.

وكان آخر هؤلاء الظهير الأيسر جوردي آلبا الذي أبدى تعجبه الشديد جراء تجاهل إدارة النادي الكتالوني له، وعدم التحدث معه بخصوص تجديد عقده حتى الآن رغم أنه سينتهي قريباً.

وبعد التعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، خرج آلبا أمام وسائل الإعلام قائلاً: "لا توجد معلومات لدي عن التجديد وفي الحقيقة لا أعرف فيم يفكر النادي، الأمر غريب لأنه لم يعد هناك وقت طويل متبق في العقد" إذ ينتهي في صيف 2020.

تقرير: أليكسيس سانشيز يسعى للانتقال إلى باريس سان جيرمان

استبعاد إيسكو يلفت أنظار يوفنتوس ومانشستر سيتي

تصنيف فيفا للمنتخبات العربية يشهد الكثير من التغييرات

كاراغر يشبه لاعبي باريس سان جيرمان بالأطفال

تصنيف منتخبات فيفا يشهد تغييرات طفيفة

ويعيش آلبا فترة رائعة هذا الموسم بعد أن استعاد بريقه، وعاد لمنتخب إسبانيا مع المدرب لويس إنريكي، الذي استدعاه مرغماً بعد تألقه رغم أنه كان يجلسه على مقاعد البدلاء في فترته الأخيرة كمدرب للبارسا وهو ما وتر الأجواء بين الاثنين.

وأضاف نجم فالنسيا السابق وخريج أكاديمية لا ماسيا: "أنوي الاستمرار في برشلونة حتى الاعتزال، لكني لا أعرف ما هي نية المسؤولين، عندما يقتنعون بضرورة التجديد لي فليتصلوا بي".

ومع اقترابه من سن الثلاثين، ربما ستتقلص فرص ألبا في تحقيق حلمه بالاعتزال في برشلونة، وربما سيجبر على إنهاء مسيرته في نادٍ آخر مثل الأسطورتين تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري، وأندريس إنييستا الذي انتقل للدوري الياباني هذا العام.