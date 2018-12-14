سبورت: مهزلة وصافرات في ملعب بيرنابيو

خسارة تاريخية للملكي

هيمنت الهزيمة المهينة، التي تعرض لها ريال مدريد في عقر داره أمام سيسكا موسكو بثلاثة أهداف دون رد، في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على الصحف الرياضية الإسبانية.

وبهذا الانتصار، يكرر الفريق الروسي تفوقه على الفريق الملكي في البطولة، بعد أن فاز عليه في مباراة الدور الأول في روسيا بهدف دون رد.

وعلى الرغم من هذا الانتصار الكبير والتاريخي، إلا أن سيسكا فشل حتى في اقتناص بطاقة التأهل للدوري الأوروبي، بعد أن أنهى المجموعة في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط.

وفي المقابل، لم تؤثر الخسارة على موقف حامل لقب دوري الأبطال آخر 3 سنوات في المجموعة، التي يتصدرها برصيد 12 نقطة.

وبصورة للاعب ريال إيسكو ألاركون وهو ينظر بحنق لجماهير سانتياغو بيرنابيو، التي وجهت له صافرات استهجان، عنونت صحيفة "ماركا" في صفحتها الأولى: ليلة للنسيان، حيث تعد الهزيمة هذه الأضخم التي يمنى بها الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (13)، على أرضه في البطولة العريقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال تعرض لضربة موجعة على يد متذيل المجموعة السابعة، التي يتصدرها، والذي رغم الهزيمة، كان قد حسم بالفعل تأهله لدور الـ 16، وحافظ على فارق النقاط الثلاثة عن وصيفه روما، الذي سقط هو أيضاً أمام فيكتوريا بيلزن التشيكي بهدفين لواحد.

وأبرزت ماركا أن الميرينغي "بفريق به عدد قليل من الأساسيين المعتادين لكن بتشكيلة مشابه للقاء الكأس الأخير، مني بأسوء هزيمة أوروبية في تاريخه على بيرنابيو، مذكرة بأن "إيسكو تعرض لصافرات استهجان وواجه الجماهير في المدرجات".

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وكتبت صحيفة "آس" على غلافها: "البدلاء هم بدلاء لسبب ما"، مبرزة أيضاً: "تعرض إيسكو لصافرات استهجان ورفض شارة القائد".

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات مارسيلو، حين قال عقب الهزيمة: "لا يمكن أن تكون هذه هي الصورة، التي نقدمها للجماهير".

من جهتها، أبرزت الصحف الكتالونية خسارة ريال المذلة حيث قالت "سبورت" في عنوان فرعي، بصفحتها الأولى: "مهزلة وصافرات في بيرنابيو".

ووصفت "موندو ديبورتيفو" هزيمة الخصم المدريدي الأزلي في عنوان صغير أسفل الصفحة بـ "سخافة تاريخية في بيرنابيو".

وفي الصحف العامة، قالت جريدة "إل باييس" في صفحاتها الداخلية: "رقصة روسية في بيرنابيو"، مشيرة إلى أن سيسكا موسكة المتواضع أذل ريال بقسوة، كما علقت صحيفة "إل موندو" بالقول: "حقبة (المدرب سانتياغو) سولاري تتلطخ بهزيمة ثقيلة وسخيفة في بيرنابيو".